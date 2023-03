Russell Crowe ist nicht in "Gladiator"-Fortsetzung dabei!

Die "Gladiator"-Fans können sich eine Rückkehr von Russell Crowe (58) offenbar endgültig abschminken. 2000 war der US-amerikanische Schauspieler mit seiner Rolle in dem Drama der ganz große Erfolg gelungen. "Gladiator" wurde zum echten Kassenschlager und hatte gleich fünf Oscars abgeräumt – unter anderem war Russell für seine Rolle des Maximus als bester Hauptdarsteller mit einem Goldjungen ausgezeichnet worden. 2024 soll der Monumentalfilm einen zweiten Teil bekommen. Doch Russell wird nicht dabei sein...

In den vergangenen Monaten war Russell bereits öfter nach einem "Gladiator"-Comeback gefragt worden und seine Antwort war immer dieselbe: Nein! Hat sich das inzwischen geändert? Im Interview in "The Ryan Tubridy Show" musste der 58-Jährige seine Fans erneut enttäuschen. Er wird an der Fortsetzung nicht mitwirken, aber er wünsche den anderen Darstellern "viel Glück" beim Dreh.

Während Russell im zweiten "Gladiator"-Teil nicht dabei sein wird, rückt dafür ein anderer Schauspieler in den Vordergrund: Paul Mescal (27). Er wird in der Fortsetzung des preisgekrönten Filmes die Rolle des Lucius, dem Neffen von Maximus, übernehmen. Der irische TV-Star hatte beispielsweise schon bei der Oscar-Verleihung im Blitzlichtgewitter der Paparazzi geglänzt.

Getty Images Russell Crowe im Dezember 2000

Getty Images Russell Crowe im Oktober 2022

Getty Images Paul Mescal im März 2023

