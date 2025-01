"Love Is Blind"-Tyler meldet sich nach Trennung von Ashley

Ashley Adionser machte am vergangenen Mittwoch ihre Trennung von Ehemann Tyler Francis öffentlich. Die beiden lernten sich in der siebten Staffel von Love Is Blind kennen, in der sie auch prompt heirateten. Ein Jahr später ist die Beziehung vorbei. Tyler bricht nun auf Instagram sein Schweigen zu dem Liebes-Aus. "Es war ein unglaublich schwieriger und emotionaler Prozess für uns beide, den wir mit großer Sorgfalt und Respekt füreinander angegangen sind", erklärt der Realitystar und fügt hinzu: "Ich übernehme die volle Verantwortung für meine Rolle in den Problemen, mit denen wir konfrontiert waren, und ich respektiere Ashleys Entscheidung, so weiterzumachen, dass ihr Frieden und ihr Glück Vorrang haben."

Genau wie Tylers Stellungnahme impliziert auch die Erklärung seiner Ex-Partnerin, dass die Trennung von ihr ausgegangen ist. "Ich hatte zwar auf gegenseitiges Verständnis und Transparenz in unserer Beziehung gehofft, aber es ist klar geworden, dass unsere Wege nicht mehr übereinstimmen, was es mir unmöglich macht, diese Ehe fortzusetzen", berichtete sie gegenüber People. Allerdings stellte sie auch klar, dass sie ihre gemeinsame Zeit in Ehren halten wolle.

Bereits während "Love Is Blind" hatten die beiden einige Meinungsverschiedenheiten, vor allem als Tyler offenbarte, dass er als Samenspender drei Kinder gezeugt hatte. Diese Information hielt er einige Wochen lang unter Verschluss, sodass Ashley dadurch an ihrem Vertrauensverhältnis zweifelte. "Ich hasse dich nicht. Ich bin einfach enttäuscht", machte die Marketing-Expertin nach seinem Geständnis deutlich.

Instagram / ashleyadion Ashley von "Love is Blind", Juni 2024

Instagram / ashleyadion Tyler und Ashley von "Love is Blind", Oktober 2024

