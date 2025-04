"Love Is Blind"-Amber und Barnett begrüßen ihr erstes Kind

Amber Pike und Matthew Barnett haben allen Grund zur Freude: Das "Love Is Blind"-Traumpaar hat sein erstes Kind auf der Welt willkommen geheißen. Das verkünden die stolzen Eltern nun glücklich auf Instagram. Amber veröffentlicht ein Foto, das sie kurz nach der Geburt im Krankenhaus zeigt. Sie hält ihr Baby fest im Arm und auch Barnetts Hand liegt liebevoll auf dem Spross. "Baby Barnett ist da und perfekter, als ich es mir jemals hätte ausmalen können", schreibt Amber gerührt und plaudert nun auch das Babygeschlecht aus: "Falls ihr es noch nicht erraten habt, Baby B ist ein Mädchen."

"Ich kann immer noch nicht glauben, dass das Krankenhaus uns wirklich erlaubt hat, sie mit nach Hause zu nehmen. Sie gehört wirklich uns", schwärmt Amber von diesem besonderen Moment. Auch in Barnett habe sie sich gleich ein zweites Mal verliebt: "Vielleicht sind es die Hormone, aber Barnett und unser kleines Mädchen erfüllen mein Herz so sehr, dass ich kaum funktionieren kann. Ich hoffe, dieses Gefühl geht nie weg." In den Kommentaren häufen sich die Glückwünsche. Auch ihre "Love Is Blind"-Kollegen freuen sich für die frischgebackenen Eltern. "Wir freuen uns schon so, sie kennenzulernen", schreibt beispielsweise Cameron Hamilton, der in der ersten Staffel Lauren Speed heiratete.

Amber und Matthew, die sich in der ersten Staffel der Netflix-Show kennenlernten, sind eines der wenigen Paare, die nach der Serie zusammenblieben. Obwohl Matthew zunächst zwischen zwei Frauen schwankte, entschied er sich schließlich für Amber. Mittlerweile sind sie schon seit sechs Jahren glücklich verheiratet. Nun können sie sich auf einen weiteren gemeinsamen Lebensabschnitt als Eltern einer kleinen Tochter freuen.

Anzeige Anzeige

Instagram / barnettisblind Amber Pike und Matthew Barnett mit den Füßchen ihres Babys, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / atypicalamber Barnett und Amber im September 2022

Anzeige Anzeige