So aufregend wird die siebte Staffel von "Liebe macht blind"

Liebe macht blind geht am 2. Oktober in die nächste Runde – und der neue YouTube-Trailer zur siebten Staffel der US-amerikanischen Datingshow verspricht einiges. Wie zuvor versuchen 30 Singles, sich zu verlieben und einen Partner fürs Leben zu finden, jedoch ohne sich von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Und allem Anschein nach dürfen sich Zuschauer erneut auf eine Menge Drama freuen. Bereits der Einstieg in den Clip lässt vermuten, dass einige Kandidaten um dieselbe Person buhlen. "Wir sind bei 'Liebe macht blind'. Auf der Suche nach der Liebe, die wir vielleicht finden. Vor dem Altar werden wir uns entscheiden. Und wenn wir dasselbe Mädchen mögen, verschwinde, sie gehört mir", sagt einer der Teilnehmer darin als Gedicht auf.

Es gibt jedoch noch weitere Anzeichen, dass das nächste Netflix-Experiment, das sich diesmal in Washington D.C. abspielen wird, aufregend werden könnte. In dem Trailer fallen unter anderem Wörter wie "kleines Liebesdreieck" und "Dreiergespann", während sich eine der Kandidatinnen selbstsicher als "Trophy Wife" bezeichnet. Außerdem wird bereits klar, dass sich einige von ihnen verloben und vor den Traualtar wagen – wo aber nicht alles so laufen zu scheint, wie es sollte. "Zwei Wochen vor unserer Hochzeit hätte ich das wissen müssen", sagt eine der Teilnehmerinnen, bevor das Video endet mit: "Ich kann nicht glauben, dass das passiert."

Die von Sänger Nick Lachey (50) und seiner Frau Vanessa (43) moderierte Reality-TV-Show feierte 2020 Premiere und brachte schon einige Kandidaten zusammen, die bis heute glücklich miteinander sind. Dazu gehören beispielsweise Amber Pike und Matthew Barnett: Das Paar feierte im vergangenen Jahr seinen fünften Hochzeitstag und schien noch genauso happy wie am Anfang. "Ich liebe dich heute mehr als damals, nicht weil unsere Liebe perfekt (oder 'blind') ist, sondern weil unsere Augen offen sind und unsere Liebe bewusst und gewollt ist", schwärmte Amber damals in einem Instagram-Post.

Adam Rose/Netflix Die "Liebe macht blind"-Moderatoren Nick und Vanessa Lachey

Getty Images Amber Pike and Matt Barnett aus der ersten Staffel "Liebe macht blind", Februar 2020

