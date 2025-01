Tyler und Ashley von "Love Is Blind" lassen sich scheiden

Love Is Blind ist eines der beliebtesten Datingformate des Streamingdienstes Netflix. Mittlerweile ist die Show so populär, dass es in vielen verschiedenen Ländern Ableger davon gibt – auch hier in Deutschland. Ashley und Tyler haben sich in der siebten Staffel der amerikanischen Version kennen- und lieben gelernt. Für sie hat das Sozialexperiment funktioniert – bis jetzt. Wie Ashley nun gegenüber People bestätigt, werden die beiden die Scheidung einreichen. "Ich hatte zwar auf gegenseitiges Verständnis und Transparenz in unserer Beziehung gehofft, aber es ist klar geworden, dass unsere Wege nicht mehr übereinstimmen, was es mir unmöglich macht, diese Ehe fortzusetzen", schreibt sie in einem Statement, das dem Magazin vorliegt.

Sie erklärt außerdem, dass ihr diese Entscheidung nicht besonders leichtgefallen sei. "Aber ich weiß, dass sie für mein eigenes Wachstum und meinen Frieden notwendig ist", fügt sie hinzu. Die Staffel von Ashley und Tyler wurde im Oktober 2024 ausgestrahlt, doch schon ein Jahr zuvor gedreht. Demnach hat die Ehe der beiden US-Amerikaner nur ein knappes Jahr gehalten. "Auch wenn dieses Kapitel nun zu Ende geht, werde ich die Zeit und die Liebe, die wir miteinander geteilt haben, immer in Ehren halten. Ich bitte um Privatsphäre während dieser sehr persönlichen Zeit, in der ich mich auf die Heilung und den Aufbau einer neuen Zukunft konzentriere", appelliert sie noch an ihre Fans.

Für Ashley und Tyler ist hier also Schluss. Jedoch haben die vergangenen Staffeln auch schon viele glückliche Pärchen zusammengebracht, die heute immer noch zusammen sind. Unter den Glücklichen sind zum Beispiel Amber Pike und Matt Barnett – sie haben sich bereits 2018 in der allerersten Staffel der Show kennengelernt. Im vergangenen Oktober haben die beiden sogar bekannt gegeben, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten! Auf ihrem Instagram-Account gab die werdende Mutter das frohe Update bekannt – und hält darauf die großen Augenblicke ihrer ersten Schwangerschaft fest. Amber ist aktuell im dritten Trimester und könnte ihren Sprössling schon bald in den Armen halten.

Instagram / ashleyadion Ashley von "Love is Blind", Juni 2024

Instagram / atypicalamber Barnett und Amber im September 2022

