Netflix bestätigt zwei weitere Staffeln von "Love Is Blind"

Seit fünf Jahren begeistert die Netflix-Show "Love Is Blind" Millionen von Fans – jetzt gibt es Grund zur Freude: Das beliebte Reality-Dating-Format wird um zwei Staffeln verlängert! Wie der Streamingdienst jetzt bekannt gab, setzt man weiterhin auf die als revolutionär gefeierte Show, deren achte Staffel pünktlich zum Valentinstag 2025 veröffentlicht wird – diesmal mit Singles aus Minneapolis, Minnesota. Die Regeln des beliebten Formats sind so einfach wie unterhaltsam: Die Teilnehmer lernen sich in sogenannten Pods kennen, ohne sich zu sehen. Lediglich anhand von Gesprächen entscheiden sie sich im Laufe der Folgen, ob sie sich verloben möchten. Nachdem die Frage aller Fragen gestellt wurde, bekommen sich die Turteltauben erstmals zu Gesicht. Das führte bereits mehrfach zu skurrilen Situationen.

Die während der Pandemie populär gewordene Show begeistert nicht nur US-Zuschauer, sondern auch internationale Fans. Mit Ablegern in Deutschland, Brasilien, Japan und Großbritannien feierte das Format große Erfolge. Obwohl laut US Weekly immer wieder Kritik bezüglich der Arbeitsbedingungen hinter den Kulissen laut wurde, erfreut sich die Show großer Beliebtheit und konnte im vergangenen Jahr einen ganz besonderen Meilenstein begehen: Das erste offizielle "Love Is Blind"-Baby wurde geboren. Stolze Eltern sind die beiden ehemaligen Teilnehmer Zack Goytowski und Bliss Poureetezadi, die ihre Tochter auf den ungewöhnlichen Namen Galileo tauften.

"Love Is Blind" wurde vielerorts für die innovative Herangehensweise gelobt, die insbesondere in der ersten Staffel viele Zuschauer an eine Art spannende Sozialstudie erinnerte. So hat es die Show bereits mehrfach geschafft, emotionale Bindungen über die äußere Wahrnehmung zu stellen, was in der Vergangenheit nicht selten in überraschenden Liebesgeschichten mündete. Hinter dem großen Erfolg steht Produzent Chris Coelen – ein Mann, der als wahrer Experte gilt, was die Anbahnung von Beziehungen in TV-Formaten angeht. Seiner Feder entstammen bereits weitere gefeierte Datingshows wie "Perfect Match" und "Married at First Sight".

Netflix Bliss Poureetezadi und Zack Goytowski bei "Liebe macht blind"

Netflix Standbild von "Love Is Blind: Germany"

