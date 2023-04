Natürlich schön? Legte sich Kendall Jenner unters Messer?

Ging sie etwa zum Schönheits-Doc? Kendall Jenner (27) galt unter den Kardashian-Jenners stets als die natürliche Schönheit, die im Gegensatz zu ihren Schwestern darauf beharrte, keinen Gebrauch von Beauty-OPs gemacht zu haben. Die Runway-Queen begründete dies beispielsweise damit, dass sie sich dadurch nur selbst ihre Beliebtheit als Model zunichtemachen würde. Doch viele ihrer Fans scheinen sich mittlerweile sehr sicher: Auch an Kendall ist nicht mehr alles echt!

Via Reddit meint ein Social-Media-User: "Auf manchen Bildern mag es nicht so eindeutig sein, aber wenn man bestimmte Fotos vergleicht, fällt einem direkt auf: Sie hat in letzter Zeit viel an ihrem Körper und ihrem Gesicht verändern lassen." Ein anderer User beobachtete wohl sehr präzise und schreibt, das Model habe etliche Augenbrauenliftings durchführen lassen. "Alle Kardashians ließen so viel an sich machen. Sie hatten wahrscheinlich viel Zeit, sich zu Hause ganz genau im Spiegel zu beobachten", führt ein weiterer Nutzer fort.

Ob operiert oder nicht, eine Person schert sich anscheinend keineswegs darum: Kendalls aktueller Flirt Bad Bunny (29). Erst vor Kurzem waren die zwei Turteltauben wieder gemeinsam unterwegs und ließen es sich im Rahmen eines Dinner-Dates wohl richtig schmecken. Eilig, ihren Flirt auszubauen, haben es die zwei jedoch wohl nicht – ein Insider äußerte: "Sie lassen die Dinge erst einmal langsam angehen und schauen, wohin sich die Dinge in Zukunft entwickeln."

Getty Images Kendall Jenner, Model

Getty Images Kendall Jenner bei der Victoria's Secret Fashion Show 2015

Getty Images Bad Bunny im Jahr 2017

