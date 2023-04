Im Bikini: Vanessa Ciomber präsentiert stolz ihren Babybauch

Vanessa Ciomber genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen. Das Model und Philipp Stehler (34) teilten im Februar dieses Jahres eine frohe Neuigkeit mit ihren Fans: Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die werdenden Eltern fiebern der Geburt ihres kleinen Jungen schon gespannt entgegen. Allzu lange müssen sie sich augenscheinlich auch nicht mehr gedulden: Vanessa präsentierte nun hochschwanger ihren prallen Babybauch.

Die Influencerin und der einstige Bachelorette-Teilnehmer lassen es sich gerade auf Ibiza gut gehen. Von dort aus teilte die Blondine jetzt einige Aufnahmen, die den Blick auf ihre Körpermitte lenken: Ein Bild zeigt die werdende Mama in einem schwarzen Bikini auf einem Handtuch im Sand entspannen, wobei ihr runder Babybauch gut zur Geltung kommt. Ein Video von ihrem Schatten am Strand verdeutlicht, wie weit fortgeschritten die Beauty in ihrer Schwangerschaft bereits ist.

Vor wenigen Tagen hatte Vanessa sogar ein Ultraschallbild von ihrem ungeborenen Baby gepostet. Auf dem Foto ist dabei deutlich das Gesicht des kleinen Jungen zu erkennen. Das stimmte die werdende Mama emotional: "Heute hat unser Junge doch tatsächlich das erste Mal so richtig sein Gesicht gezeigt! Ein unbeschreibliches Gefühl… Bisher hatte er immer seine Hände davor."

Anzeige

Instagram / vanessaciomber Vanessa Ciomber im April 2023

Anzeige

Instagram / vanessaciomber Philipp Stehler und Vanessa Ciomber

Anzeige

Instagram / vanessaciomber Philipp Stehler und Vanessa Ciombers Baby im 3-D-Ultraschall

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de