So schön war Vanessa und Philipp Stehlers geheime Hochzeit!

Vanessa und Philipp Stehler (35) teilen endlich Einblicke in ihre Hochzeit! Die beiden sind seit Dezember 2020 offiziell zusammen. Inzwischen haben der ehemalige Bachelorette-Kandidat und die Influencerin schon ihr erstes Kind auf der Welt begrüßt und geheiratet – und zwar völlig geheim! Doch nun verraten sie einige Details zur Hochzeit: Vanessa und Philipp haben nur zu zweit im Standesamt Ja gesagt.

"Genau heute vor einem halben Jahr, am 18. April 2023, haben wir uns das Jawort gegeben. Still und heimlich haben wir geheiratet, an unserem dritten Jahrestag!", schreiben sie zu einem süßen Hochzeitsvideo auf Instagram. Das Paar habe sich ganz bewusst dazu entschieden, nur zu zweit und ohne Gäste oder Party zu heiraten. "Im Standesamt Bad Freienwalde, Philipps Heimat. Es war unfassbar romantisch und sehr emotional für uns. Der Tag war genau so, wie wir es uns vorgestellt haben", schwärmt Vanessa.

In dem Clip sieht man die hochschwangere Vanessa in einem weißen Spitzenkleid und Philipp in einem blauen Anzug mit Fliege im leeren Standesamt die Ringe tauschen. Dabei fließen zahlreiche Tränen bei den frisch Vermählten! Außerdem laufen sie danach Hand in Hand freudestrahlend durch Kirschblüten und über die Koppel mit ihren Pferden.

Anzeige

AEDT / SplashNews.com Philipp Stehler und Vanessa Ciomber

Anzeige

Instagram / vanessastehler Philipp und Vanessa Stehler mit ihrem Baby, Juli 2023

Anzeige

Instagram / vanessastehler Philipp und Vanessa Stehler, Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de