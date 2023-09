Wow! Vanessa Stehler präsentiert schlanken After-Baby-Body

Vanessa Stehler bringt ihre Fans zum Staunen! Das Model und sein Mann Philipp Stehler (35) hatten im Februar dieses Jahres eine freudige Neuigkeit mit ihren Fans geteilt: Sie erwarteten ihr erstes gemeinsames Kind. Im Juni war es dann endlich so weit und sie begrüßten ihren Sohn Tommi Alfred auf der Welt. Seitdem liefern die beiden Influencer viel Familien-Content – wobei der Mama gar nichts mehr von der Geburt anzusehen ist: Vanessa präsentiert ihren After-Baby-Body jetzt im Netz!

In ihrer Instagram -Story teilt die Beauty ein Spiegelselfie von sich, auf dem ihre schlanke Figur besonders gut zur Geltung kommt: Sie trägt ein zweiteiliges Set, das aus einem grauen engen Rock sowie einem Crop-Top besteht. Dass die Blondine erst vor drei Monaten ein Kind auf die Welt gebracht hat, ist ihr auf diesem Schnappschuss überhaupt nicht mehr anzumerken! Nur das darauffolgende Video, in dem sie dasselbe Outfit trägt und ihren Sohn auf ihrem Arm wiegt, erinnert ihre Fans wieder an ihr Mama-Dasein.

Wie schnell das Model seine Babypfunde wieder losgeworden ist, hatte sie bereits wenige Wochen nach der Geburt ihres Sohnemanns ausgeplaudert. "Ich hab ziemlich Glück, was das angeht […]. Die Geburt ist jetzt ungefähr 14 Tage her, ich habe nichts gemacht, außer halt gestillt und die Rückbildung scheint sehr gut zu laufen. Ich habe mittlerweile zwölf Kilo runter", hatte sie in ihrer Story verraten. Während sie in die Kamera gesprochen hatte, zeigte sie ihren abgeflachten Bauch.

Instagram / vanessastehler Vanessa Stehler mit ihrem Sohn im September 2023

Instagram / vanessastehler Vanessa Stehler mit ihrem Sohn Tommi auf

Instagram / vanessastehler Vanessa Stehler im Juni 2023

