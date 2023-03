Philipp Stehler und Vanessa zeigen das Gesicht ihres Babys

Was für ein aufregendes Update für Philipp Stehler (34) und Vanessa Ciomber! Der einstige Kuppelshow-Star und die Influencerin bekommen ihr erstes gemeinsames Kind – und könnten darüber nicht glücklicher sein. Inzwischen haben die werdenden Eltern auch enthüllt, was es wird: ein kleiner Junge! Jetzt wartete noch vor der Geburt ein besonderer Meilenstein auf das Paar: Via 3-D-Ultraschall konnten Philipp und Vanessa erstmals das Gesicht ihres Sohnes im Bauch sehen!

Die süße Aufnahme wollten die zwei auch ihren Instagram-Followern nicht vorenthalten. Auf dem Schnappschuss kann man tatsächlich schon deutlich die Augenpartie, das Näschen und den Mund erkennen. "Heute hat unser Junge doch tatsächlich das erste Mal so richtig sein Gesicht gezeigt! Ein unbeschreibliches Gefühl… Bisher hatte er immer seine Hände davor", schwärmte Vanessa in der Bildunterschrift. "So unfassbar, dass da einfach ein kleiner fertiger Mensch in meinem Bauch ist, der aus Philipp und mir besteht!"

Abschließend fragte die werdende Mama ihre Community: "Was sagt ihr? Wem von uns beiden ähnelt er mehr?" In den Kommentaren brach auch schon eine Diskussion aus – die Mehrheit scheint beim Papa zu liegen. "Hätte ich damals in Bio aufgepasst, würde hier jetzt der Fachausdruck stehen. Irgendwas mit dominant vererbt, würde ich sagen", witzelte Philipp in den Kommentaren.

Instagram / vanessaciomber Philipp Stehler und Vanessa Ciombers Baby im 3-D-Ultraschall

Instagram / vanessaciomber Philipp Stehler und Vanessa Ciomber

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler und Vanessa Ciomber im März 2023

