Drei Generationen: Philipp Stehler teilt süßes Family-Pic

Sie strahlen um die Wette! Im Juni erblickte der Nachwuchs von Philipp Stehler (35) und seiner Vanessa das Licht der Welt. Kurz vor der Geburt hatten die Influencer ganz heimlich geheiratet. Seitdem ist ihr Familienglück perfekt. Ihr kleiner Liebling hört auf den Namen Tommi und verzaubert seine Eltern jeden Tag aufs Neue. Im Netz lassen die frischgebackenen Eltern ihre Community am Familienalltag mit Baby teilhaben. Jetzt postet Philipp ein niedliches Familienfoto, auf dem er mit seinen Liebsten zu sehen ist.

"Drei Generationen. Einen entspannten Sonntag euch allen", schreibt der ehemalige Bachelorette-Kandidat zu dem Schnappschuss mit seiner Frau, seiner Mama und seinem kleinen Sohn auf Instagram. Die vier genießen augenscheinlich einen Tag im Freien. Tommi liegt eingekuschelt in den Armen seiner Mama, während alle anderen in die Kamera lächeln.

Nach der anstrengenden Geburt genehmigte sich die Blondine eine kleine Netz-Pause, um sich zu erholen. "Die Geburt war nicht ganz ohne Komplikationen, aber letztendlich verlief alles gut und der kleine Mann ist topfit. Jetzt sind wir erst mal ganz in Ruhe Zuhause angekommen und genießen die Zeit zu dritt", teilte Vanessa Ende Juni via Instagram mit. Die Strapazen scheinen längst Geschichte zu sein, denn die Familie genießt ihre gemeinsame Zeit jetzt in vollen Zügen.

Instagram / vanessastehler Philipp Stehler und Vanessa Stehler mit ihrem Baby

AEDT / SplashNews.com Philipp Stehler und Vanessa Ciomber

Instagram / philipp_stehler Vanessa Ciomber und Philipp Stehler im April 2023

