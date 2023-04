Oscar-Preisträger Ryuichi Sakamoto mit 71 Jahren gestorben

Große Trauer um Ryuichi Sakamoto. Der gebürtige Japaner entdeckte schon früh seine Leidenschaft für die Musik. In den 1970ern studierte er Musikkomposition – seinen Master machte er mit einem besonderen Fokus auf elektronischer und ethnischer Musik. Später komponierte er hauptsächlich für Filme. Für seine Leistung in "The Last Emperor" wurde er sogar mit einem Oscar ausgezeichnet. Doch nun gibt es traurige Neuigkeiten: Ryuichi ist im Alter von 71 Jahren gestorben.

Wie BBC unter Berufung auf sein Büro berichtet, sei Ryuichi am 28. März den Folgen seiner Krebserkrankung erlegen. In einer Erklärung seines Managements heißt es: "Während er sich einer Behandlung seiner im Juni 2020 entdeckten Krebserkrankung unterzog, schuf Sakamoto in seinem Heimstudio weiterhin Werke, wann immer es sein Gesundheitszustand zuließ." Er habe bis zum Ende mit der Musik gelebt.

Darüber hinaus bedankte sich das Management bei Ryuichis Fans und allen, die ihn unterstützt haben, ebenso wie den Ärzten, die versucht hatten, ihn zu heilen. Zudem heißt es in dem Statement: "Auf Sakamotos ausdrücklichen Wunsch hin fand die Trauerfeier im Kreise seiner engsten Familie statt."

Getty Images Ryuichi Sakamoto, Komponist

Getty Images Ryuichi Sakamoto im Oktober 2018 in Busan, Südkorea

Getty Images Ryuichi Sakamoto, Musiker

