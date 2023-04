Ständig "Let’s Dance"-Partnertausch: Sharon nimmt’s gelassen

Sharon Battiste (31) nimmt die ständigen Änderungen ziemlich cool! Bei Let's Dance musste die ehemalige Bachelorette gezwungenermaßen den Partner tauschen: Ursprünglich tanzte die Beauty an der Seite von Christian Polanc (44), doch aufgrund einer Verletzung musste die TV-Bekanntheit vor wenigen Wochen mit Alexandru Ionel (28) das Tanzbein schwingen. Vergangenen Freitag sicherte sie sich mit Valentin Lusin (36) 30 Punkte – proben musste sie dann kurzzeitig mit seiner Frau Renata Lusin (35). Promiflash verrät Sharon nun, wie es ihr mit dem Partnertausch ging.

Die 31-Jährige scheint das Ganze ziemlich gelassen zu nehmen. "Ich würde mal sagen, so langsam habe ich mich an den Partnertausch gewöhnt. Wenn jetzt noch mal einer kommt, mache ich ihn natürlich auch noch mal mit", scherzt sie im Promiflash-Interview. Anschließend versichert Sharon: "Im Ernst, ich meine, wir sind alles Menschen, und wenn jemand krank wird, dann wird er krank. Das kann natürlich immer mal wieder passieren, was wir nicht hoffen wollen, aber wenn es dann eben noch mal so ist, pack ich auch das noch mal an."

Das Training mit Renata habe bei Sharon richtig Eindruck hinterlassen. "Mir hat sie ordentlich in den Arsch getreten, aber im positiven Sinne, weil sie einfach gesagt hat: 'Du kannst das, du kannst das! Und jetzt holen wir das raus', und das war gut", schwärmt sie gegenüber Promiflash.

Getty Images Sharon Battiste mit Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Getty Images Sharon Battiste, "Let's Dance"-Teilnehmerin

Instagram / renata_lusin Renata Lusin und Valentin Lusin im März 2023

