Partner-Switch bei "Let's Dance": Was denken die Zuschauer?

Top oder Flop? In der Tanzshow Let's Dance schwingen prominente Tanzanfänger mit Profitänzern übers Parkett. Bereits seit 16 Jahren zieht die Sendung die Zuschauer in ihren Bann und sorgt für hohe Einschaltquoten. Doch vergangene Woche dann der Schock: Zum ersten Mal in der "Let's Dance"-Geschichte wurden die Tanzpaare für eine Show neu gemischt. Wie kam diese Veränderung bei den Zuschauern an?

Im Netz hatten sich nur wenige Fans zuvor begeistert über den Tausch gezeigt. Doch nach der gestrigen Folge scheinen einige von ihnen eines Besseren belehrt worden zu sein. "Tolle Show und den Partnertausch haben wirklich alle super gemeistert", schreibt ein Fan unter dem Instagram-Beitrag der Tanzsendung. Ein anderer Follower stellt klar: "Alle Tanzpaare waren klasse!" Ein Pärchen zog dabei alle Blicke auf sich: Sharon Battiste (31) und Valentin Lusin (36) überzeugten bei den Zuschauern und sicherten sich anschließend die Höchstpunktzahl.

Doch wie es scheint, wartet eine weitere Veränderung auf die Zuschauer. Im Netz verkündet "Let's Dance": "Ihr dachtet, der Partnertausch wäre schon alles gewesen? April, April!" Außerdem kündigt die Tanzshow an, dass sie sich auf spannende Neuerungen freue. In den Kommentaren witzelt ein Zuschauer: "Die Punkte, welche Herr Llambi vergibt, werden automatisch verdoppelt."

Anna Ermakova und Christian Polanc bei "Let's Dance"

Knossi und Mariia Maksina bei "Let's Dance" 2023

Die Kandidaten von "Let's Dance" 2023

