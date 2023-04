Er machte Madonna groß: Star-Produzent Seymour Stein ist tot

Die Musikwelt trauert um einen Star-Macher! Seymour Stein gehörte zu den ganz Großen in der Branche. Bereits in seinen 20ern gründete er die Plattenfirma Sire Productions – später Sire Records –, die viele Stars groß gemacht hat. So entdeckte er unter anderem Madonna (64) und begleitete sie am Anfang ihrer steilen Karriere. Außerdem hatte er schon Erfolgsbands wie The Cure, The Ramones, Talking Heads und auch Depeche Mode unter Vertrag. Doch nun müssen sich seine zahlreichen Bewunderer verabschieden: Seymour ist verstorben.

Der Star-Produzent ist am Sonntag im Alter von 80 Jahren im Kreise seiner Liebsten in Los Angeles verstorben. Das bestätigte seine Tochter Mandy gegenüber The Hollywood Reporter. "Er war ein liebevoller Großvater und unglaublich stolz auf seine Enkelkinder", schwärmte sie. "Ich glaube nicht, dass das Wort stolz stark genug dafür ist, wie ich empfinde. [...] Für mich war er der ultimative Musikliebhaber und sein Geschmack war tadellos."

Fünf Jahre vor seinem Tod veröffentlichte Seymour seine Memoiren "Siren Song". Hier schrieb er auch über seine berühmte Zusammenarbeit mit Madonna – und wie er auf sie aufmerksam wurde: "Ich mochte Madonnas Stimme, ich mochte das Gefühl, und ich mochte den Namen Madonna. Ich habe mir ihr Demo-Band immer wieder angehört." Über ihr erstes Treffen sagte er: "Sie wollte gar nicht hören, wie toll ich sie finde. Sie sagte nur: 'Das Wichtigste ist, dass ich einen Plattenvertrag kriege.'"

