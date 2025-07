Neue Saison: Travis Kelce überrascht Fans mit neuer Frisur

Travis Kelce (35), der 35-jährige Footballstar der Kansas City Chiefs, hat sich rechtzeitig zur neuen NFL-Saison von seiner langen Mähne verabschiedet. Der Sportler zeigt sich jetzt mit einem frischen Buzz Cut, der bei den Fans gut ankommt. Kürzlich war seine neue Frisur in einem Instagram-Post zu sehen, den die NFL und die Chiefs gemeinsam veröffentlichten. Das Bild zeigt Travis in seinem roten und goldenen Trikot, lächelnd während des Trainings. Mit den Worten "Neuer Look für Trav" kommentierte das Team den Schnappschuss.

Der neue Look ist nicht das Einzige, was im Leben des Sportlers neu ist. Travis und sein Team bereiten sich intensiv auf die bevorstehende Saison vor, und der Star selbst scheint dabei hochmotiviert. Die Kansas City Chiefs teilten kürzlich ein Video von ihm auf TikTok. Darin war er noch mit langem Haar zu sehen, als er gut gelaunt am Training in St. Joseph, Missouri, teilnahm. Das Trainingscamp markiert für ihn und das Team den Beginn einer neuen, spannenden Etappe nach einer sommerlichen Pause.

Abseits des Spielfelds verbrachte Travis den Sommer mit seiner Freundin Taylor Swift (35), die ihm in den letzten Monaten offenbar viel Freude bereitet hat. Der Footballer und die Sängerin sorgten immer wieder für Schlagzeilen, da sie ihre gemeinsame Zeit sichtbar genossen. Mit der Rückkehr ins Training scheint sich Travis jedoch wieder völlig auf den Sport zu konzentrieren – und sein neuer Haarschnitt ist dabei vielleicht mehr als nur eine optische Veränderung, sondern auch ein Zeichen für einen Neuanfang. Klar ist: Die Fans der Kansas City Chiefs können sich auf einen fokussierten und bestens vorbereiteten Travis Kelce freuen.

Getty Images Travis Kelce im November 2023 in Frankfurt

Getty Images Travis Kelce bei den der American Century Championship 2025 in Stateline

Instagram / killatrav Travis Kelce und Taylor Swift, Juli 2025