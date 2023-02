Nach OP-Vorwürfen: Madonna tanzt Kritik hemmungslos weg!

Sie weiß, wie man mit Hate umgeht! Madonna (64) überraschte im Rahmen der Grammy Awards die Zuschauer mit einem ziemlich aufgequollenen Gesicht. Viele Social-Media-User waren daraufhin der Meinung, dass die Pop-Queen sich zu vielen Schönheitseingriffen unterzog. Doch die "Like A Virgin"-Interpretin nahm solche Kritik noch nie ernst und steht zu ihren Beauty-OPs. Dass die Sängerin keinen Wert darauf legt, was andere von ihr denken, stellt sie nun erneut unter Beweis: Madonna schwingt in einem Social-Media-Clip hemmungslos die Hüften!

Die 64-Jährige teilt das Video mittlerweile via TikTok. In diesem legt sie zuerst einen selbstbewussten Runway in Richtung Kamera hin und setzt dabei mit Gesten ihr Gesicht in Szene. Daraufhin dreht sie sich und zeigt sich von hinten. Am Schluss des Clips ist noch zu sehen, wie sie mit ihrem Hintern wackelt. Die Pop-Queen trägt währenddessen eine blaue Sportjacke, ein Basecap sowie eine Baggy-Jeans im Ripped-Look. Viele Fans scheinen sich sicher, dass sie damit einem jugendlichen Style nacheifern will.

Im Rahmen der Grammys hatte die "Hung Up"-Interpretin den Auftritt von Sam Smith (30) und Kim Petras (30) angekündigt, die ihren gemeinsamen Mega-Hit "Unholy" performten. Auf Social Media wurde schnell klar, dass der Fokus der Zuschauer nicht auf Madonnas Worten, sondern vielmehr auf ihrem veränderten Aussehen lag.

Twitter / Madonna Madonna im Februar 2023

Instagram / madonna Madonna, Musikerin

Getty Images Madonna im Rahmen der Grammy Awards 2023

