Harte Kritik im Netz: Molly-Mae Hague bricht in Tränen aus

Molly-Mae Hague (26) musste wegen ein paar unüberlegter Aussagen jüngst eine Menge Kritik einstecken. Die Influencerin hatte sich in einem Vlog auf YouTube darüber beschwert, dass sie in diesem Sommer "nichts Spaßiges" gemacht habe und ihr "soziales Leben" viel zu kurz gekommen sei. Diese Aussage irritierte einige Fans, wo Molly doch regelmäßig Fotos und Videos von zahlreichen Familienausflügen und Urlauben teilt. In einem neuen Clip reagiert sie emotional darauf und offenbart, dass sie "Angst" habe, etwas Falsches zu sagen: "Ich habe das Gefühl, dass ich gar nichts Kontroverses mehr ansprechen will, weil ich im letzten Video einige Dinge gesagt habe, die ich wohl hätte besser formulieren können, und auch in Bezug auf das Muttersein gerade, das ist einfach sehr viel."

Die Influencerin macht schon lange kein Geheimnis mehr daraus, dass das Leben als junge Mutter sie oft an ihre Grenzen bringt. Sie stellt nun aber auch klar, dass sie es sich nicht nehmen lassen will, auch in Zukunft Einblicke in ihr Leben zu teilen – auch wenn manche es nicht nachvollziehen können, wenn sie sich trotz all des Luxus über etwas beschwert. "Es ist mir egal, wer sagt, ich sei weltfremd oder was auch immer gerade auf TikTok abgeht – es ist mir egal, ich werde trotzdem darüber sprechen", betont die 26-Jährige und fügt hinzu: "Ich versuche wirklich sehr, positiv zu bleiben, aber ich glaube, ich müsste meine Kamera den ganzen Tag laufen lassen, damit ihr wirklich alles seht."

Bambi, die gemeinsame Tochter von Molly-Mae und Tommy Fury (26), kam im Januar 2023 zur Welt. Der Profiboxer sprach kürzlich im Podcast "The Good, The Bad & The Beast" darüber, dass es ihm wichtig sei, dass die Kleine trotz des hohen Vermögens ihrer Eltern bodenständig aufwächst. "Ich möchte, dass sie lernt, was normal ist – ein schöner Campingausflug, ein See in der Nähe, anstatt immer in Fünf-Sterne-Hotels zu bleiben und Business-Class zu fliegen", erklärte er. Aus diesem Grund kaufte der 26-Jährige ein Wohnmobil für die Familie und in ihrem kürzlich vergangenen Urlaub ging es auf einen Campingtrip auf die Isle of Man.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im Juli 2025

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und ihre Tochter Bambi

Instagram / tommyfury Tommy Fury, Profiboxer