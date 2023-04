"Ich weine": Madonna trauert um Musikproduzent Seymour Stein

Seymour Stein hinterlässt eine große Lücke. Der Produzent hatte in seinen rund 60 Karrierejahren in der Musikbranche zahlreichen Künstlern zu großem Ruhm verholfen. Er war nicht nur für den Erfolg von Bands wie The Ramones, Depeche Mode und The Smiths verantwortlich – der Musikmogul machte auch eine der einflussreichsten Sängerinnen der Welt berühmt: Pop-Ikone Madonna (64). Am vergangenen Wochenende verstarb Seymour. So emotional verabschiedet sich Madonna nun von ihrem Entdecker.

"Er war einer der einflussreichsten Männer in meinem Leben! Er hat meine Welt verändert und geformt", erklärt die 64-Jährige ganz betroffen in einem Instagram-Post. Sie habe Seymour in den 80ern kennengelernt, als dieser im Krankenhaus lag: "Ich hatte meinen riesigen Ghettoblaster dabei, bereit, ihm sofort meine Kassette vorzuspielen." Noch am selben Tag habe er die US-Amerikanerin unter Vertrag genommen. Sie habe ihm ihre Karriere zu verdanken: "Seymour hörte mich nicht nur, sondern er sah mich und mein Potenzial! Dafür werde ich ihm auf ewig dankbar sein. Ich weine, während ich dies schreibe. [...] Liebster Seymour, du wirst nie vergessen werden! Danke!"

Der Star-Macher verstarb im Alter von 80 Jahren im Kreise seiner Familie. "Ich glaube nicht, dass das Wort stolz stark genug dafür ist, wie ich empfinde. [...] Für mich war er der ultimative Musikliebhaber und sein Geschmack war tadellos", schilderte seine Tochter Mandy gegenüber The Hollywood Reporter.

Getty Images Madonna im September 2016 in London

