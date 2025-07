Giuliano Hediger verrät: So ist das Verhältnis zu Ariel

Giuliano Lorenzo Hediger und seine Ex-Partnerin Ariel sind aktuell in der Realityshow Prominent getrennt zu sehen, wo ihre kleinen Streitereien für Unterhaltung bei den Zuschauern sorgen. Doch wie steht es um das Verhältnis der beiden nach den Dreharbeiten? In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram verrät der Realitystar nun, dass er und Ariel kein Liebespaar mehr sind – und das sei auch besser so. Auf die Frage eines Fans, ob die beiden noch zusammen seien, antwortet er ehrlich: "Nein, und das ist auch besser so für uns beide."

Trotzdem versuchen die beiden Realitystars ihr Bestes, um für ihre gemeinsame Tochter an einem Strang zu ziehen. "Wir versuchen, so gut es geht, als Freunde klarzukommen", verrät Giuliano in einer weiteren Story. Ein Liebes-Comeback schließt er allerdings aus. "Wir haben uns beide lange ein Comeback gewünscht, vor allem für unsere Tochter. Aber manchmal reicht der Wunsch allein nicht. Wenn es nicht mehr funktioniert, muss man sich das eingestehen. Es ist einfach zu viel passiert", erklärt der Tattoofan.

Die Beziehung der Schweizer war von vielen Höhen und Tiefen geprägt, bevor sie schließlich vergangenes Jahr getrennte Wege gingen. Ihr gemeinsames Kind bleibt jedoch ein verbindendes Element. Im April 2024 wurden Giuliano und Ariel Eltern der kleinen Ileyna. Kurz nach der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes trennten sich die beiden. Ariel warf Giuliano vor, ihr bei einer Partynacht fremdgegangen zu sein.

RTL "Prominent getrennt"-Kandidaten Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Lorenzo Hediger, Realitystar

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Lorenzo Hediger mit seiner Ex Ariel und der gemeinsamen Tochter, Juni 2025