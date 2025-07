Fans kritisieren Rudi Cernes Fernsehgarten-Co-Moderation

Rudi Cerne (66), der seit mehr als zwei Jahrzehnten als Moderator von "Aktenzeichen XY" bekannt ist, sorgte am Sonntag im ZDF-Fernsehgarten für gemischte Reaktionen. Gemeinsam mit Andrea Kiewel (60) führte der 66-Jährige durch eine spezielle Ballermann-Ausgabe der beliebten Sonntagsshow, die auf dem Mainzer Lerchenberg stattfand. Bereits zu Beginn stellte Rudi klar, dass er nichts von diesem Party-Thema wusste. "Als du mich gefragt hast, mitzumoderieren, da wusste ich nicht, dass das der 'Mallorca-Fernsehgarten' ist", sagte er augenzwinkernd zu Andrea. Diese nahm es humorvoll: "Mit Absicht." Die Zuschauer im Saal schienen ihren Spaß zu haben, viele am Bildschirm jedoch zeigten weniger Begeisterung.

In vielen Kommentaren, die sich auf dem Kurznachrichtendienst X sammelten, wurde Rudis Besetzung scharf kritisiert. So schrieb ein User: "Rudi Cerne sehe ich überall, aber nicht am Ballermann." Ein anderer fügte hinzu: "Dass ausgerechnet 'Mister Aktenzeichen XY' Rudi Cerne durch diesen 'Fernsehgarten' führt, ist nur mit verlorener Wette zu erklären." Einige Zuschauer gingen sogar noch weiter und bezeichneten die Wahl des Moderators für diese Ausgabe als "komplette Fehlbesetzung".

Auch das Wetter sorgte am Sonntag für Dramatik im Fernsehgarten. Kaum hatte die Mallorca-Party begonnen, zog plötzlich eine Gewitterfront über den Mainzer Lerchenberg. Kiwi und Co-Moderator Rudi bewiesen dabei kühlen Kopf und forderten die Zuschauer auf, das Gelände aus Sicherheitsgründen zu verlassen und Schutz im sogenannten "Havarie-Studio" zu suchen. 6.000 Fans hatten sich auf die ausverkaufte Feier gefreut – am Ende bekamen sie nur einen kurzen Eindruck vom geplanten Mallorca-Spektakel. Das gesamte Fernsehgarten-Team setzte aber alles daran, das Beste aus der Situation zu machen. Im Notstudio wurde improvisiert. Die Show ging als echter Kraftakt weiter – mit Mini-Minigolf, Spontan-Talks und einer ordentlichen Portion Ballermann-Hits. Mickie Krause (55) und andere Mallorca-Stars sorgten trotz Chaos für Stimmung. Als sich das Unwetter zum Ende der Sendung gelegt hatte, feierte das Team draußen auf dem Gelände noch eine kleine Polonaise.

Getty Images Rudi Cerne, Moderator

Getty Images Moderatorin Andrea Kiewel im Juli 2024 in Mainz

Eibner-Pressefoto/Gerhard Wingender/ ActionPress Andrea Kiewel, Moderatorin

