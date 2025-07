Nach "Ex on the Beach": Marc-Robin Wenz ist wohl verliebt

Schon beim großen Ex On The Beach-Wiedersehen deutete Marc-Robin Wenz an, dass er aktuell eine Dame kennenlernt – mehr Details verriet er damals aber nicht. Beim Open Beatz Festival verrät er nun im Interview mit Blitzlichtgewitter, dass die Kennenlernphase immer noch brandaktuell ist – und deutet sogar ernsthafte Gefühle für die Frau an, die ihn auch zu dem Festival begleitete. Der Name wurde zensiert, jedoch spricht Marc-Robin in den höchsten Tönen von ihr. Zwar seien sie noch nicht offiziell zusammen – sie kannten sich aber bereits vor "Ex On The Beach" und bandeln inzwischen seit knapp drei Monaten miteinander an. Verschmitzt grinsend verrät er, sie seien: "Kurz vor dem Zusammenkommen."

Schon seit einem Jahr stehe Marc-Robin schon mit der Unbekannten in Kontakt. Er habe ihr aber "direkt vermittelt", dass er bereits den Vertrag für eine Datingshow unterschrieben hatte, weshalb sie sich erst nach dem Format näher kennengelernt haben. Im Netz wird bereits seit Wochen heftig spekuliert, wer die neue Frau an der Seite des ehemaligen Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidaten sein könnte. Unter einem Promiflash-Beitrag wurde dabei der Name Alessandra Wichert (28), eine ehemalige Love Island-Kandidatin, besonders häufig genannt. Die Influencerin selbst äußerte sich bislang aber noch nicht zu den Gerüchten.

Bei Ex On The Beach und unmittelbar danach sorgte Marc-Robin aber noch mit anderen Frauen für Schlagzeilen. Zum einen zog die Situation zwischen ihm und Marlisa Rudzio (35) die Aufmerksamkeit auf sich, als der TV-Casanova der hübschen Blondine beichtete, während ihrer Affäre auch Sex mit ihrer Schwester gehabt zu haben. Zum anderen hatte er ein Auge auf Mitkandidatin Marta Dobrowolska geworfen, mit der er nach dem Format für eine Weile ein On-off-Verhältnis hatte.

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, Realitystar

Instagram / alessandrawichert Alessandra Wichert, Juli 2025

RTL / Frank Fastner Marta Dobrowolska, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2025

