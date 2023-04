Nach Jakubs Date-Ansage: Gustav Masurek bezieht Stellung

Das Statement, auf das alle gewartet haben! Gustav Masurek (33) ist ein Realitystar und wurde durch seine Teilnahme an der achten Staffel der Bachelorette bekannt. Derzeit ist der 33-Jährige mit seiner Ex-Freundin Karina Wagner (27) bei Prominent getrennt zu sehen. Kürzlich machte das Gerücht die Runde, dass er an Mitkandidatin Kate Merlan (36) interessiert sei. Ihren Ehemann Jakub Merlan-Jarecki (27) machte das mächtig wütend. Jetzt meldet sich Gustav endlich zu Wort und erklärt die Situation!

In seiner Instagram-Story reagierte der Realitystar jetzt auf die Ansage von Jakub: "Zwischen mir und Kate läuft nichts. Jeder, der mich kennt, weiß auch, dass sie nicht mein Typ ist." Er habe sich lediglich freundschaftlich mit ihr getroffen. "Man darf ja zusammen essen gehen", rechtfertigt sich Gustav. Erneut stellt er klar: "Sie ist einfach nur eine Freundin. Erstens, weil sie mit Jakub verheiratet ist und zweitens ist sie nicht mein Typ."

Auch an seine Follower richtet sich der Realitystar: "Ein sorry an meine Community, wenn das irgendwie falsch rüberkam." Außerdem stellt er klar, dass er nichts aus PR-Gründen getan habe. Jakub und Kate wünsche er alles Gute und hoffe, dass sie glücklich miteinander seien.

RTL Gustav Masurek, "Prominent getrennt"-Kandidat 2023

Privat Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki bei ihrer Hochzeit

Privat Kate Merlan und Gustav Masurek im März 2023

