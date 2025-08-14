Das sagt Bachelors-Lena zum Seitensprung mit Martin Braun

Beim Wiedersehen von Die Bachelors kam es zum Eklat: Wie sich herausstellte, betrog Bachelor Martin Braun Clara, die die letzte Rose von ihm bekam, mit Lena. Lena hatte im Halbfinale eine Rose abgelehnt und die Show freiwillig verlassen. Nach den Dreharbeiten sei es zwischen ihr und Martin zu einem Kuss gekommen, obwohl er in einer exklusiven Kennenlernphase mit Clara war. In ihrer Instagram-Story bezieht die Berlinerin nun Stellung. "Ich habe einen Fehler gemacht – und diesen Fehler habe ich bereut", gesteht sie.

Lena steht also zu dem, was vorgefallen ist – sie betont aber auch, es gehe nicht nur um den Fehler an sich, sondern auch, wie man damit umgeht. "Von Anfang an habe ich gegenüber Clara offen zu diesem Fehler gestanden. Clara hat meine Entschuldigung damals bereits angenommen und wir konnten alles klären", beteuert sie. Trotzdem nutzt die 30-Jährige die Chance, sich auch bei ihren Fans zu entschuldigen, sollte sie diese enttäuscht haben. Mit den Worten: "Es tut mir leid", schließt sie ihr umfangreiches Statement ab.

Bei dem großen Wiedersehen sprach Clara bereits darüber, was der Kuss zwischen Martin und Lena emotional mit ihr angestellt hat. "Da ist etwas vorgefallen, was mich verletzt hat, was mir auch eine große Unsicherheit gegeben hat", umschrieb sie den Vorfall zunächst. Später gab sie zu, dass der Kuss eine bestimmte Sorge in ihr geweckt hat. "Ich habe natürlich darüber nachgedacht, ob er eigentlich Lena wollte und ich nur die Einzige war, die noch da war", schilderte sie mit Tränen in den Augen.

RTL Lena und Martin Braun bei "Die Bachelors" 2025

RTL Martin Braun, "Die Bachelors" 2025

RTL Martin Braun und Clara bei der Rosenzeremonie im Halbfinale von "Die Bachelors"