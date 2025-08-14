Kelly Clarkson fehlt im Nachruf ihres Ex-Mannes Brandon

Brandon Blackstock (†48), der Ex-Mann von Kelly Clarkson (43), ist am 7. August im Alter von 48 Jahren nach einem mehr als dreijährigen Kampf gegen Hautkrebs verstorben. Für Aufsehen sorgt nun jedoch sein veröffentlichter Nachruf: Kelly Clarkson, mit der er von 2013 bis 2022 verheiratet war, wird darin laut Daily Mail mit keinem Wort erwähnt. Aus der Ehe gingen zwei gemeinsame Kinder hervor – Sohn Remington und Tochter River.

In seinem Nachruf wird Brandon als tapferer Kämpfer beschrieben, der über drei Jahre lang unermüdlich gegen das aggressive Melanom antrat. Trotz der schweren Diagnose ließ er sich nicht unterkriegen und verbrachte seine letzten Jahre in Montana, wo er sich ein neues Leben aufbaute und verschiedene Projekte verwirklichte. Kelly äußerte sich kurz vor seinem Tod auf Instagram lediglich knapp zu seiner Erkrankung. Sie erklärte damals, dass sie eine berufliche Pause einlege, da der Vater ihrer Kinder gesundheitlich schwer angeschlagen sei – weitere Details gab sie zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht preis.

Seit ihrer Scheidung war das Verhältnis von Kelly und Brandon von Spannungen geprägt. Zwischen 2020 und 2024 lieferten sich die beiden intensive gerichtliche Auseinandersetzungen – sowohl über geschäftliche als auch über private Angelegenheiten. Kelly sprach in Interviews offen über den Schmerz der Trennung: "Ich wollte es großartig machen, aber manchmal funktioniert es einfach nicht", erklärte sie 2023 in einem Interview. Nach dem Liebes-Aus stellte sie ihre Kinder in den Mittelpunkt und verzichtete sogar auf berufliche Verpflichtungen, um für sie da zu sein. Umso bitterer dürfte es für die Sängerin sein, dass sie in Brandons Nachruf nicht einmal erwähnt wurde – ein Schlag ins Gesicht.

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

Imago Kelly Clarkson mit ihrem Ex Brandon Blackstock und den gemeinsamen Kindern, 2019

Imago Brandon Blackstock und Kelly Clarkson, 2018