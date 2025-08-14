Unangenehm: Diese AYTO-Stars hatten schon was miteinander

Die erste Folge von Are You The One – Reality Stars in Love hat direkt ein pikantes Wiedersehen im Gepäck. So traut Kevin Njie (29) seinen Augen nicht, als Hati Suarez in die Villa einzieht – offenbar lief zwischen den beiden schon mal etwas. "Die wollen mich fallen sehen", stellt der Too Hot To Handle: Germany-Star leicht entsetzt fest. Doch was spielte sich zwischen den beiden eigentlich in der Vergangenheit ab? Hati erklärt es so: "Kevin und ich hatten intime Sachen miteinander." Mehr gibt sie allerdings nicht preis.

Und Kevin? Der scheint sich an nicht mehr viel davon erinnern zu können. "Was da in der Vergangenheit war. Ich weiß es ja nicht mal richtig", räumt der Vater eines Sohnes im Einzelinterview ein. Er hat nur ein paar Details des Techtelmechtels im Kopf. "Ich weiß noch, wo ich aufgewacht bin. Das war mit Hati im Hotel", berichtet Kevin leicht schwammig. Offenbar war das zwischen ihnen aber eine einmalige Sache. "Lass uns das classy sagen", erklärt Hati zu ihrer intimen Vergangenheit abschließend.

Vor seiner Teilnahme an der Kuppelshow wirkte es eigentlich länger so, als ob er seine Traumfrau bereits gefunden hätte. So lernte er 2023 Emely Hüffer (29) bei "Too Hot To Handle: Germany" kennen. Während des Drehs knisterte es zwischen ihnen gewaltig. Nach dem Ende der Show kamen sie zusammen und bekamen einen Sohn namens Ocean. Im vergangenen Jahr trennten sie sich aber schließlich. Wie findet es eigentlich Kevins Ex, dass er nun bei "Are You The One?" nach seinem Perfect Match sucht? "Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder?", kommentierte sie das Ganze mit einem lustigen Lipsync-Clip auf Instagram.

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Der "Are You The One – Reality Stars in Love"-Cast 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Kevin Njie, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / kevin.njie Emely Hüffer und Kevin Njie mit ihrem Sohn Ocean

Anzeige