"Beine wie Baumstämme": Kerry Katona kämpft mit Selbstliebe

Kerry Katona (42) hat große Probleme damit, sich selbst zu lieben. Seit einiger Zeit macht die einstige Atomic Kitten-Sängerin vor allem mit einem Thema Schlagzeilen: ihre zahlreichen Beauty-OPs. Neben Gesichts-Liftings oder Brustvergrößerungen stand zuletzt auch eine Bauchstraffung auf dem Plan, nach der ihr sogar eine Art zweiter Bauchnabel wuchs. Trotz ihrer vielen Eingriffe ist die britische TV-Bekanntheit noch immer sehr unzufrieden mit ihrer äußerlichen Erscheinung. Kerry kämpft deshalb sehr mit ihrem Selbstwertgefühl.

In der britischen Reality-TV-Show "The Big Celebrity Detox" bricht Kerry ganz offen darüber, wie unzufrieden sie mit ihrem Körper ist. "Selbst [nach den Operationen] schaue ich in den Spiegel und fühle mich krank. [...] Ich hätte das nie tun dürfen und mein Körper ist völlig im Eimer. Meine Beine sind wie Baumstämme – sie sind so geschwollen, so schmerzhaft", klagt sie und macht damit ganz deutlich, wie sehr sie die vielen Beauty-Eingriffe bereut.

Neben ihrer Unsicherheit scheint es jedoch auch Phasen zu geben, in denen sich die 42-Jährige pudelwohl in ihrer Haut fühlt. Seit wenigen Wochen versorgt sie ihre OnlyFans-Follower nämlich mit leicht bekleideten Schnappschüssen auf der Erotikplattform. So ist auf einem Pic zu sehen, wie sie mit einem transparenten Body auf ihren Knien sitzt und sinnlich an ihrem Körper hinunterschaut.

Kerry Katona im April 2023

Kerry Katona, Musikerin

Kerry Katona, ehemaliges "Atomic Kitten"-Mitglied

