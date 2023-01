Für OnlyFans-Account: Kerry Katona heizt ihren Followern ein

Kerry Katona (42) zeigt ihren Fans, was sie zu bieten hat! Die Sängerin ist vor allem als Mitglied der britischen Girlband Atomic Kitten bekannt geworden. Nach ihrer Zeit als erfolgreiche Musikerin ist die Blondine bis heute als Influencerin tätig. Aktuell sorgt sie vor allem mit ihrem Beauty-OP-Marathon für Schlagzeilen – immerhin wuchs ihr nach einer verpfuschten Bauchstraffung ein weiterer Bauchnabel. Dank OnlyFans kann sie sich die Eingriffe leisten. Damit das so bleibt, heizt Kerry ihren Fans nun mit ihrem Erotik-Content ein.

Via Instagram teilt Kerry am Sonntag einen Schnappschuss, der ihre Follower dazu bringen soll, auf ihrem OnlyFans-Profil vorbeizuschauen. Darauf ist zu sehen, wie sie auf ihren Knien sitzt und mit beiden Händen in der Luft an ihrem Körper hinunterschaut – und das nur mit einem transparenten Blumen-Body bekleidet. In der Bildunterschrift lässt sie vermuten, dass es auf der beliebten Erotik-Plattform mehr von diesen Anblicken gibt.

In einem Interview mit The Sun erklärte sie vor mehreren Monaten bereits, wie lukrativ ihr OnlyFans-Business sei. "Es sind viele sexy Bilder. Ähnliche habe ich auch schon für Magazine geschossen, aber diese sind neu. Sie haben mich wieder zur Millionärin gemacht", verriet sie über ihren Content und fügte hinzu, dass die freizügigen Pics sie vor dem finanziellen Ruin gerettet hätten.

Anzeige

Getty Images Kerry Katona, April 2018

Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, Atomic Kitten-Star

Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de