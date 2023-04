Den Tränen nahe: Jeremy Renner verrät Details zum Unfall!

Jeremy Renner (52) zeigt sich total emotional. Am vergangenen Neujahrstag machten schockierende Nachrichten die Runde: Der Marvel-Star hat seinen Neffen vor einer Schneemaschine gerettet, allerdings wurde er dabei selbst von dem Pflug erfasst. Mit mehr als 30 Knochenbrüchen musste er ins Krankenhaus gebracht werden, seine Genesung nahm mehrere Wochen in Anspruch. Mittlerweile geht es Jeremy wieder besser, weshalb er jetzt sein erstes Interview seit seinem Unfall gab!

Auf Instagram teilte der "Hawkeye"-Darsteller einen kurzen Trailer von dem Gespräch mit der US-amerikanischen Journalistin Diane Sawyer (77). Schon allein die wenigen Sekunden lieferten einen Vorgeschmack darauf, wie emotional dieses Interview für den Schauspieler gewesen ist – er kämpfte gegen die Tränen an! "Für all diejenigen, die wissen wollen, was vor dem Notruf am vergangenen Neujahrsmorgen passiert ist: Ich habe mit Diane Sawyer darüber gesprochen, um Details zu dem Unfall zu verraten", kündigte der 52-Jährige an. Das ganze Interview wird ab kommenden Donnerstag zu sehen sein.

Das ist aber noch nicht alles, was Jeremy loswerden wollte. "Vielen Dank für all die positiven, liebevollen Gebete für mich und meine Familie!", bedankte er sich in seinem Post bei seinen Fans und holte weiter aus: "Ich bin so dankbar und ehrlich gesagt überwältigt von dieser Güte. Es waren die sofortigen Aktionen so vieler Menschen, die mich hier am Leben gehalten haben."

Getty Images Jeremy Renner bei der "Hawkeye"-Premiere in London im November 2021

Getty Images Jeremy Renner im November 2021

Getty Images Jeremy Renner im Januar 2017

