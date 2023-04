Hausbrand: Caterina Scorsones Tiere starben in den Flammen

Sie verlor ihre vier Haustiere in den Flammen! Die kanadisch-amerikanische Schauspielerin Caterina Scorsone (41) wurde durch ihre Rolle der Dr. Amelia Shepherd in der Serie Grey's Anatomy bekannt. Neben ihrer beruflichen Laufbahn als Schauspielerin ist Caterina außerdem dreifache Mutter. Im Netz entzückt sie die Fans mit Einblicken in ihren Familienalltag mit der wilden Bande. Jetzt sprach Caterina über einen heftigen Schicksalsschlag.

"Vor ein paar Monaten brannte mein Haus nieder", schrieb die Brünette unter ihrem neusten Instagram-Beitrag. Dazu teilt sie ein schockierendes Bild ihres niedergebrannten Wohnzimmers. "Ich hatte ungefähr drei Minuten, um meine Kinder aus dem Haus zu retten", erzählt sie zudem. Glücklicherweise seien sie alle unversehrt davon gekommen. Doch Caterina verlor ihre Haustiere in den Flammen: "Wir verarbeiten noch immer diesen Verlust. Aber wir sind dankbar, dass sie in unserem Leben waren."

Außerdem bedankte sich die Schauspielerin: "Dies ist ein Liebesbrief an die unglaublichen Menschen, die aufgetaucht sind, und die unglaubliche Art und Weise, wie sie es getan haben." Durch das Feuer habe Caterina gelernt, wie wichtig Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft sei. "Das Einzige, was zählt, ist die Gemeinschaft", stellte sie klar.

Instagram / caterinascorsone Caterina Scorsone mit ihren Katzen

Instagram / caterinascorsone Caterina Scorsones Hausbrand

Instagram / caterinascorsone Caterina Scorsone und ihre Tochter Pippa

