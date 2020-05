Sie gehen von nun an getrennte Wege! Anfang des Jahres überraschte Grey's Anatomy-Schönheit Caterina Scorsone (38) ihre Fans mit einer freudigen News: Sie und ihr Ehemann Rob Giles sind zum dritten Mal Eltern geworden. Doch das erneute Babyglück half den beiden wohl nicht, ihrer Beziehung neuen Schwung zu geben – denn: Nur wenige Monate nach der Geburt lassen Caterina und ihr Gatte ihre Trennung bekannt geben!

Dies verkündet jetzt nämlich ein Sprecher des Paares gegenüber Fox News. "Caterina und Rob haben sich getrennt. Sie werden Freunde bleiben und ihre Kinder voller Liebe gemeinsam erziehen", heißt es in dem Statement. Wie es genau zu der Trennung gekommen ist, ist bislang nicht bekannt. Das Paar selbst hat sich zum Liebes-Aus auch noch nicht geäußert. Insgesamt zehn Jahre waren Caterina und Rob verheiratet.

Wie Us Weekly berichtet, soll sich das Paar – Gerichtsakten zufolge – schon am 01. März getrennt haben. Erst am Freitag hat das Paar den Scheidungsantrag eingereicht. Darin heißt es, dass "unüberbrückbare Differenzen" die Ursache für die Trennung seien. Seid ihr über das Beziehungs-Aus überrascht? Stimmt in der Umfrage ab!

Anzeige

Getty Images Rob Giles und Caterina Scorsone, Los Angeles am 26. Januar 2019

Anzeige

Getty Images Caterina Scorsone im Oktober 2017

Anzeige

Getty Images Caterina Scorsone, "Grey's Anatomy"-Star



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de