Hot: Leni Klum posiert mit GNTM-Siegerin Alex Mariah Peter

Diese beiden scheinen sich bestens zu verstehen! Leni Klum (18) steht seit ihrem 16. Lebensjahr im Rampenlicht – natürlich nicht ohne das Zutun ihrer Mutter Heidi (49). Doch nicht nur ihre eigene Tochter fördert die Modelmama – bei Germany's next Topmodel gibt sie auch anderen Frauen die Möglichkeit, eine große Modelkarriere zu starten. Alex Mariah Peter (25), die Gewinnerin von 2021, ergriff diese Chance. Jetzt posierten Leni und Alex sogar zusammen!

Auf Instagram teilte Leni Fotos, auf denen sie neben der GNTM-Gewinnerin am Tisch sitzt. Während sie eine graue Felljacke trägt, posiert Alex in einem beigen Top und Sweatjacke für die Kamera. Auch Influencer Toni Mahud gesellte sich auf weiteren Bildern noch zu den beiden Models und brachte sie offenbar heftig zum Lachen. Die Schnappschüsse sind auf Lenis Kurztrip nach Hamburg entstanden, wie sie in der Bildbeschreibung verrät. "Kleiner Wolf auf Tour", kommentierte Toni das Pic in Anspielung auf Lenis Jacke und auch Alex postete ein Wolf-Emoji.

Doch Leni ist längst nicht die einzige Berühmtheit, die Alex vor die Linse kriegt: Zuletzt hatte sie auf der "Manta, Manta – Zwoter Teil"-Premiere innig mit Luna Schweiger (26) posiert. Während sich die Influencerin in ein elegantes schwarzes Kleid mit Cut-outs warf, flashte die Schauspielerin die Fans mit einer Latzhose –unter der sie allerdings kein Oberteil trug.

Instagram / leniklum Toni Mahfud, Leni Klum und Alex Mariah Peter im April 2023

Instagram / leniklum Leni Klum und Alex Mariah Peter, Models

Instagram / alexmariahpeter Luna Schweiger und Alex Mariah Peter bei der "Manta, Manta -Zwoter Teil"-Premiere, März 2023

