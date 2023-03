Heiß: Luna Schweiger überzeugt oben ohne auf Filmpremiere

Luna Schweiger (26) wagte einen mutigen Look. Am Sonntag kehrte ein echtes Stück deutsche Filmgeschichte zurück in die Kinos. "Manta Manta" von 1991 gilt bis heute als das deutsche Pendant zu der Fast & Furious-Reihe. Für Hauptdarsteller Til Schweiger (59) damals ein echter Kassenschlager, weshalb er nun einen zweiten Teil produzierte. Mit auf der Leinwand ist auch seine Tochter zu sehen. Und Luna überzeugte bereits bei der Premiere mit ihrem Outfit.

Am Sonntag feierte "Manta Manta – Zwoter Teil" im Cinedom in Köln Premiere. Auf dem roten Teppich glänzten nicht nur Til und seine Co-Stars Tina Ruland (56) und Tim Oliver Schultz (34). Vor allem Luna fiel mit ihrem gewagten Look auf. Die 26-Jährige erschien nämlich in einer schwarzen Hose mit Latzträgern und verzichtete dabei auf ein Oberteil. Die breiten Träger der samtigen Hose verdeckten aber nur das Nötigste und zauberten ein verruchtes Dekolleté.

Til hatte seine beiden Töchter Luna und Emma (20) bekanntermaßen früh vor die Kamera gebracht. Doch für die ältere Luna stand jetzt sogar das erste Hollywood-Projekt an. Zusammen mit ihrem Papa übernahm sie eine Rolle in dem kommenden Film "Hollywood in Crime". Dort spielt sie nicht nur auf Englisch, sondern steht auch an der Seite von Filmgrößen wie Alec Baldwin (64) und Mickey Rourke (70).

Getty Images Luna Schweiger, Til Schweiger und Tina Ruland in Köln 2023

Getty Images Tim Oliver Schultz und Luna Schweiger, Schauspieler

Joan Llado / GTres / SplashNews.com Luna Schweiger, Schauspielerin

