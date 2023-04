Mit Harry Styles? Emily Ratajkowski bestätigt neue Romanze!

Emily Ratajkowski (31) hat sich wohl verguckt! Das Model macht seit einigen Monaten immer wieder mit ihrem Liebesleben Schlagzeilen. Zuletzt kursierte ein eindeutiges Video im Netz: Die Beauty knutschte in Tokio auf offener Straße mit Harry Styles (29)! Bislang äußerten sich weder sie noch der Sänger dazu. Doch schon vorher hatte sie verraten: Emily lernt schon länger jemanden intensiv kennen – bestätigt sie damit die Liaison mit Harry?

Wie Daily Mail nun berichtet, plauderte Emrata schon zwei Wochen vor dem Knutsch-Video in einem Podcast über ihr Liebesleben. "Ich habe gerade angefangen, jemanden zu daten, den ich sehr mag und der sehr anders ist. Ich war so: 'Er ist irgendwie toll'", schwärmte die Schauspielerin. Sie date die Person schon seit Anfang Februar und könne sich vorstellen, dass es ernst wird. Außerdem betonte sie, dass ihr Eigenständigkeit wichtig sei: "Ich hoffe, dass ich mit jemandem, der mehr sein eigenes Leben führt, die Probleme, die ich vorher hatte, vermeiden kann." Ob sie damit Harry gemeint hat? Schließlich ließen sie sich rund zwei Wochen später in aller Öffentlichkeit zusammen ablichten.

Schon kurz nachdem das Kuss-Video viral gegangen war, gab ein Insider gegenüber People zu, dass Emily durchaus Interesse an dem "As It Was"-Interpreten habe. Zwar habe sie viel Spaß und genieße die Aufmerksamkeit der Männer, doch: "Emily ist interessiert daran, Harry wiederzusehen."

Getty Images Emily Ratajkowski im März 2023

Getty Images Harry Styles, dreifacher Grammy-Gewinner

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

