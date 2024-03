Harry Styles und Taylor Russell stylish in NYC unterwegs

Bei öffentlichen Veranstaltungen hat man Harry Styles (30) und Taylor Russell (29) noch nie zusammen gesehen – dafür sieht man das Pärchen aber immer wieder bei gemeinsamen Spaziergängen. So auch dieses Mal! Während der Sänger und die Schauspielerin durch den Großstadtdschungel New York bummeln, sehen sie superstylisch aus, wie man auf Paparazzibildern sieht, die Daily Mail vorliegen! Der "As It Was"-Interpret trägt einen gemütlichen Look aus beiger Hose, einem weißen Shirt und einem kuscheligen Cardigan. Die Sonnenbrille und der Schmuck runden das Outfit ab. Seine Partnerin trägt einen langen blauen Trenchcoat, eine weite Jeans, eine farblich passende Kappe und ebenfalls eine Sonnenbrille.

Mittlerweile trägt der Musiker auch wieder etwas längere Haare auf dem Kopf, wie auf den Bildern deutlich erkennbar ist. Die radikale Veränderung von seiner wuscheligen Mähne zum Buzzcut im vergangenen Jahr überraschte seine Fans ziemlich – der Großteil war nicht sonderlich begeistert. "Warum hat er das getan?" und "Bitte hört auf, das zu posten. Ich kann das nicht sehen", hieß es unter verschiedenen Instagram-Beiträgen über Harrys Frisur. Mal schauen, ob er diesen Haarschnitt vielleicht dennoch ein weiteres Mal wagen wird.

Ob mit kurzen oder langen Haaren – Taylor wird ihren Liebsten wohl mit beiden Frisuren lieben. Zumindest ist die Liebe stark genug, um bereits über das Zusammenziehen nachzudenken. Wie ein Insider gegenüber Ok! verriet, verbringen die Turteltauben "jede freie Minute" miteinander. Vor allem in Harrys Haus, weshalb es sich anbiete zusammenzuziehen. "Sie leben praktisch schon zusammen und denken sich, dass sie genauso gut einziehen könnte, um es offiziell zu machen", erklärte die Quelle. Außerdem wolle sich das Gesangstalent sowieso niederlassen und die "Waves"-Darstellerin sei für ihn genau die Richtige.

