Harry Styles und Taylor Russell genießen Urlaub in Tokio!

Seit einigen Monaten ist Harry Styles (30) in ein niedliches Gerücht verwickelt: Er und Hollywood-Sternchen Taylor Russell (29) sollen in einer Beziehung sein. Und obwohl sich keiner der beiden bis jetzt offiziell dazu geäußert hat, verbringen sie erstaunlich viel Zeit miteinander. Nun taucht wieder ein Foto der beiden auf, dass die Gerüchteküche auf TikTok zum Brodeln bringt. Auf dem Schnappschuss sieht man den Sänger und die Schauspielerin in einer U-Bahn in Tokio sitzen. Sie sind umringt von Leuten, die scheinbar gar nicht mitbekommen haben, welche Berühmtheiten sich da unter sie gemischt haben. Harry trägt eine Maske, beide Stars sind in total unauffällige Klamotten gekleidet – blaue Jeans und grauer Pullover für Taylor, schwarze Jacke und Hose für den "Sign of the Times"-Interpreten.

Wer Harrys Liebesleben in den vergangenen beiden Jahren verfolgt hat, könnte hier aufhorchen. Denn Taylor ist nicht die erste Liebste, die Harry mit nach Tokio genommen hat. Schon vor einem Jahr wurde der Musiker mit Supermodel Emily Ratajkowski (32) in der Stadt gesichtet! Damals waren die beiden in eine wilde Knutscherei verwickelt, als sie von Paparazzi abgelichtet wurden. Für Harrys Fans auf TikTok ist das aktuelle Foto von ihm ein klarer Beweis. "Harry muss Taylor wirklich gern haben, um sie hier mit hinzubringen. Wir wissen alle, wie sehr er es in Japan liebt", kommentiert ein Supporter auf der Plattform. Ein weiterer meint: "Das ist so süß! Sie werden bestimmt bald ihre Beziehung offiziell machen! Harry würde sie sonst nicht zu seinem liebsten Ort auf der Welt mitnehmen."

Viele Fans überrascht es, Harry in Tokio zu sehen, denn in den letzten Wochen wurde er immer wieder in den RAK Studios in London gesichtet. Laut Daily Mail soll er wohl an einem neuen Album arbeiten, das sein bisher emotionalstes Projekt überhaupt sein soll. Das würde viele Fans wohl noch mehr freuen als eine Bestätigung seiner Beziehung mit der "Bones and All"-Darstellerin. Immerhin veröffentlichte der Brite zuletzt im Jahr 2022 eine komplette Platte. Mit "Harry's House" heimste er damals mehrere Preise ein, darunter auch Grammy Awards und einen Brit Award.

Getty Images Taylor Russell, Schauspielerin

Getty Images Harry Styles, Sänger

