Nach Knutscherei: Emily möchte Harry Styles wiedersehen!

Emily Ratajkowski (31) genießt ihr Single-Leben in vollen Zügen! Nach ihrer Scheidung von Sebastian Bear-McClard (36) probiert sich die Laufstegschönheit in der Männerwelt ein wenig aus. Zunächst hatte sie Komiker Pete Davidson (29) gedatet, war in dieser Zeit jedoch auch mit anderen gesichtet worden. Ihr neuester Fang ist Harry Styles (29)! Vor wenigen Tagen tauchte ein Video auf, das die Beauty knutschend mit dem Sänger zeigt! Offenbar hegt sie großes Interesse an dem "As It Was"-Interpreten – Emily möchte Harry nämlich wiedersehen!

"Sie hat Spaß und genießt die Aufmerksamkeit der Männer", plaudert ein Insider gegenüber People aus. Trotz des Flirts und der wilden Knutscherei mit dem One Direction-Star stehen die beiden allerdings nicht jeden Tag in Kontakt miteinander. Das wolle die Schauspielerin jedoch offenbar ändern! "Emily ist interessiert daran, Harry wiederzusehen", fügt die Quelle hinzu.

Ob auch der Musiker Interesse daran hat? Zumindest zeigt ein altes Video aus Harrys One-Direction-Zeiten, dass er schon länger ein Auge auf seinen neuesten Flirt geworfen hat! Im Jahr 2014 wurden die Mitglieder der beliebten Boygroup nämlich bei Telehit nach ihren Promi-Crushes gefragt. Der "Watermelon Sugar"-Interpret schwärmte damals bereits für eine ganz bestimmte Berühmtheit. Seine Antwort lautete nämlich: "Emily Ratajkowski aus 'Gone Girl'."

Getty Images Harry Styles bei den Brit Awards 2023

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

Getty Images Harry Styles bei den Grammy Awards 2023

