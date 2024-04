"Larry"-Gerüchte: Das sagt Louis Tomlinson zur Harry-Romanze

Sobald ein Gerücht in der Promiwelt entsteht, ist es kaum mehr aufzuhalten. So ergeht es auch den Sängern Harry Styles (30) und Louis Tomlinson (32). Während ihrer Zeit bei One Direction entstand das Gerücht, dass die beiden Bandmitglieder aufgrund ihrer engen Freundschaft möglicherweise sogar eine geheime romantische Beziehung führen würden. Obwohl Louis dieses Gerücht bereits dementiert hatte, ließen sich die Fans von ihrer "Larry" (Harry + Louis) Romanze nicht abhalten. In einem Interview mit g1 erzählte er, wie irritierend und persönlich dieses Gerede oft sei: "Ich habe schon vor einigen Jahren erkannt, dass ich nichts tun oder sagen kann, um die Verschwörungstheorien zu stoppen."

"Es ist eine Sache, die jetzt existiert. Es gibt nichts, was ich sagen kann, um die Leute davon abzuhalten", erzählte Louis. Der Sänger erklärte, dass es in der Natur des Jobs liege, dass viele Theorien entstünden, die wahrscheinlich nicht der Wahrheit entsprechen und dass es unmöglich sei, dies zu verhindern. Trotzdem störe es ihn, wie intim diese Geschichten seien und wie sie in sein privates Leben eingreifen würden. Auch in der Erfolgsserie Euphoria schrieb der Charakter Kat Hernandez eine Fan-Fiction, in der die beiden Sex haben.

Laut Times ist Harry für Louis wie ein Bruder und One Direction war für ihn wie eine Familie. Als sich die Band 2016 trennte, war das ein großer Verlust für den 32-Jährigen. "Als One Direction sich trennte, war ich zutiefst beschämt – ich war völlig fertig", eröffnete er im vergangenen Jahr. Der Sänger gibt zu, dass es sich wie ein weiterer Verlust angefühlt hatte. Im selben Jahr verlor er seine Mutter an Leukämie und drei Jahre später, im Jahr 2019, verstarb auch seine 18-jährige Schwester Félicité an einer Überdosis.

Getty Images Louis Tomlinson und Harry Styles, 2015

Getty Images Louis Tomlinson und seine Mutter Johannah

