Es ist endlich so weit: Harry Styles zurück im Tonstudio!

Fans von Harry Styles (30) aufgepasst: Endlich gibt es News zu neuer Musik von dem einstigen One Direction-Star! Der Sänger soll laut Daily Mail wieder viel Zeit in einem Tonstudio verbringen. Doch damit nicht genug: Der "Matilda"-Interpret arbeitet angeblich an seinem "emotionalsten Projekt" überhaupt. In den vergangenen Wochen wurde er öfter in den RAK Studios in London gesichtet. Es ist eines der bekanntesten Studios – auch Ed Sheeran (33), Adele (35) und Rod Stewart (79) nahmen bereits Songs dort auf.

Der britische Hottie veröffentlichte zuletzt im Mai 2022 neue Musik. Mit seinem Album "Harry's House" konnte er viele Preise einheimsen – unter anderem mehrere Grammys, auch für das beste Album des Jahres. Nun, rund zwei Jahre später, scheint er wieder intensiver an Tracks zu arbeiten. In den vergangenen Monaten gönnte er sich eine wohlverdiente Pause. Denn Harry tourte 22 Monate fast ohne Unterbrechung. Die freie Zeit genoss er mit seiner Freundin Taylor Russell (29).

Vor wenigen Wochen kursierten noch die Gerüchte, dass der Musiker seine Karriere beenden könnte. Ein Insider betonte gegenüber Daily Mail: "Er ist in Taylor verliebt. Er möchte eine Familie mit ihr gründen und dies ist die nächste Phase seines Lebens." Familie stehe angeblich derzeit an erster Stelle. Doch diese Gerüchte wurden jetzt wohl dementiert...

Getty Images Harry Styles, Sänger

Getty Images Taylor Russell bei den BAFTA Awards 2024

