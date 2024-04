Harry Styles' Stalker erhält Kontaktverbot und Haftstrafe!

Harry Styles (30) wurde Anfang des Jahres von einer Frau namens Myra Carvalho in London belästigt. Die 35-Jährige bekannte sich am Dienstag wegen "Stalkings mit ernsthafter Beunruhigung oder Bedrohung" schuldig. Jetzt berichtet Mirror: Sie bekommt eine 14-tägige Haftstrafe, darf den Sänger weder direkt noch indirekt kontaktieren und muss einen Opferzuschlag von umgerechnet 156 Euro zahlen. Dazu ist es ihr für zehn Jahre untersagt, Veranstaltungen, bei denen Harry auftritt, zu besuchen. Auch ein vom Gericht beschriebenes Gebiet im Nordwesten Londons darf Myra nicht betreten.

Die Strafe kommt daher, weil sie Harry unter anderem Karten zukommen ließ, in denen sie sexuelle Triebe beschrieb. Und davon eine ganze Menge. "Insgesamt verschickte sie in einem Monat 8.000 Karten. Einige wurden persönlich geliefert, andere wurden online über ein Drittunternehmen gesendet", erklärte die Staatsanwältin Alejandra Llorente Tascon im Februar. Gegenüber Daily Mail verriet ein Insider: "Harry war wirklich erschüttert. Er hatte den Anfang des Monats mit Taylor (29) und James Corden (45) in Anguilla verbracht und einen tollen Urlaub gehabt." Der Vorfall passierte nicht lange nach seiner Rückkehr. Der "As It Was"-Interpret wolle wie gewohnt weitermachen, aber es sei besorgniserregend gewesen.

Bei Myra handelt es sich aber nicht um Harrys ersten Stalker. Das ehemalige One Direction-Mitglied wurde über mehrere Jahre von einem Mann namens Pablo Tarazaga-Orero belästigt. Wie The Sun berichtete, ging dieser sogar so weit, dass er eine 28-jährige Frau angriff, die in Harrys Haus arbeitete, um sich Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Ein Gerichtsurteil entschied vorher, dass sich Pablo dem Musiker nicht auf weniger als 250 Meter nähern darf. Daran hielt er sich aber nicht.

Getty Images Harry Styles im Februar 2023

Getty Images Harry Styles im September 2022

