Nach Date-News: Avril Lavigne und Tyga zusammen unterwegs

Avril Lavigne (38) und Tyga (33) genießen ihre Zeit zu zweit! Auf der diesjährigen Pariser Fashion Week sorgten die beiden Musiker für eine Liebesüberraschung: Kurz nachdem Avrils Trennung von ihrem Verlobten Mod Sun (36) bestätigt worden war, knutschten sie und Tyga öffentlich auf einem Event. Seitdem können sie anscheinend nicht die Finger voneinander lassen: Immer wieder werden die "Complicated"-Interpretin und der Rapper beim Daten erwischt – wie auch jetzt: In Malibu genossen Avril und Tyga ein romantisches Abendessen!

Das zeigen jetzt die aktuellen Paparazzibilder: Am vergangenen Sonntagabend besuchten die beiden Turteltauben ein beliebtes Restaurant in Malibu. Für die Datenight wählte Avril ein schwarzes Oberteil mit weißen Prints, das sie mit einer dunklen Hose kombinierte. Ihr Gesicht versteckte die Sängerin hinter einer XXL-Sonnenbrille. Tyga entschied sich hingegen für eine lässige Jeanshose, eine helle Jacke und dazu eine passende Cap.

Obwohl die beiden in der Vergangenheit immer häufiger bei Dates gesehen wurden, sollen es die 38-Jährige und der "Fantastic"-Interpret langsam angehen lassen. "Sie sind sehr verliebt ineinander", erklärte ein Insider gegenüber People und fügte außerdem hinzu: "Sie gehen die Dinge sehr langsam an, um auf Nummer sicherzugehen und sich wirklich kennenzulernen, bevor sie sich in etwas Ernstes stürzen."

Getty Images Mod Sun und Avril Lavigne im Mai 2022 in Toronto

X17 / ActionPress Avril Lavigne und Tyga im April 2023

Tyga und Avril Lavigne

