Auf Turtelkurs: Avril Lavigne und Tyga stylish unterwegs

Sie zeigen ihr Liebesglück! Die Sängerin Avril Lavigne (38) und Rapper Tyga (33) sorgten auf der diesjährigen Pariser Fashion Week für die Liebesüberraschung überhaupt. Sie knutschten öffentlich auf einem Event – und das nur kurz nachdem die Trennung von der "Complicated"-Interpretin und Mod Sun (36) bestätigt worden war. Seitdem scheint das neue Paar unzertrennlich zu sein. Auch in Los Angeles geht Avril und Tygas Turtelei jetzt weiter!

Wie Paparazzibilder zeigen, genossen die Musiker anscheinend eine Datenight in der Stadt der Stars. Farblich abgestimmt marschierten sie händchenhaltend durch die Straßen – die zwei entschieden sich für die Farbe Schwarz. Tyga war ganz nach dem Motto "all black" unterwegs. Sein Outfit bestand aus einer schwarzen Lederhose und oversized Oberteilen, die von einer Teddy-Weste bedeckt wurden. Avril trug einen Oversized-Pulli mit einem Porträt von Snoop Dogg (51) drauf. Ihren Look rundete sie mit ein paar helleren Akzenten auf.

Vor allem aber der Schmuck der Blondine war ein Hingucker. Sie trug die Namenskette, die Tyga ihr vor Kurzem geschenkt hatte. Ein 80.000-US-Dollar-Stück, welches aus 50 Karat weißen und schwarzen Diamanten sowie rosa Saphiren besteht.

Veeren -Christophe Clovis / Best Tyga mit Avril Lavigne, 2023

ActionPress Tyga und Avril Lavigne im März 2023 in Paris

SIPA PRESS Tyga und Avril Lavigne

