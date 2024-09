Happy Birthday, Avril Lavigne: Die Punk-Queen wird heute 40

Avril Lavigne (40) feiert ihren 40. Geburtstag! Die Pop-Punk-Ikone, die am 27. September 1984 in Belleville, Ontario, das Licht der Welt erblickte, kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. Mit nur 16 Jahren sicherte sie sich ihren ersten Plattenvertrag und veröffentlichte 2002 ihr Debütalbum "Let Go". Hits wie "Complicated" und "Sk8er Boi" stürmten die Charts und wurden zu Hymnen einer ganzen Generation. Das Album erreichte mehrfach Platinstatus, und Avril gewann mit gerade einmal 18 Jahren den MTV Video Music Award als "Beste neue Künstlerin". Ihre einzigartige musikalische Mischung aus Pop, Punk und Rock etablierte sie als prägende Figur der 2000er-Jahre und auch weit darüber hinaus.

Im Laufe ihrer Karriere hat sich Avril stetig weiterentwickelt, ohne dabei ihre musikalischen Wurzeln zu verlieren. Neben musikalischen Höhen gab es auch persönliche Herausforderungen, darunter zwei gescheiterte Ehen – mit Deryck Whibley (44) und Chad Kroeger (49) – sowie gesundheitliche Rückschläge wie ihre Lyme-Borreliose-Diagnose. Zudem musste sie sich mit hartnäckigen Gerüchten auseinandersetzen, wie der bizarren Theorie, sie sei 2003 gestorben und durch eine Doppelgängerin ersetzt worden. Im "Call Her Daddy"-Podcast räumte die Rockröhre vor wenigen Wochen mit diesen absurden Spekulationen auf: "Ich finde das einfach nur lustig". Als Grund für diese Gerüchte wird von vielen der Imagewechsel, den sie 2004 vollzogen hat, gesehen: Für ihr zweites Album tauschte sie damals ihre typischen Jeans gegen Röcke, färbte ihre Haare und experimentierte erstmals mit Make-up.

Heute kann Avril auf sieben Studioalben und eine kürzlich abgeschlossene "Greatest Hits"-Tour zurückblicken. Sie hat drei Parfums herausgebracht, ihre eigene Modelinie gegründet und wurde mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt. Für das letzte Konzert ihrer Tour postete die "When You're Gone"-Interpretin ein Foto vor Tausenden von Fans auf Instagram: "Ich bin so lange in meinem Leben unterwegs gewesen, aber am Ende jeder Tour wird mir bewusst, wie besonders das ist, was wir tun, wie viele Menschen es braucht, um meine Vision Wirklichkeit werden zu lassen – und wie sehr ich mich auf die nächste freue."

Instagram / avrillavigne Avril Lavigne im Juni 2022 in New York

Getty Images Avril Lavigne bei der Paris Fashion Week, 2023

