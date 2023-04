Schwangere Fata Hasanović spürt schon Tritte ihres Babys

Sie kann ihr Baby spüren! Das Model Fata Hasanović (28) wurde durch ihre Teilnahme an der Modelshow Germany's next Topmodel bekannt, bei der sie den dritten Platz belegte. Inzwischen ist sie erfolgreiche Influencerin und zeigt im Netz ihren Alltag. Im März verkündete das Model gemeinsam mit ihrem Freund, dass sie ihr erstes Kind erwarten! Jetzt teilt Fata eine süße Aufnahme und berichtet, dass sie die Tritte ihres kleinen Wunders spürt.

"Ich spüre heute schon mehr Tritte, aber so ganz leicht", gibt die werdende Mutter in ihrer Instagram-Story preis. In dem Video sieht man ihren nackten Babybauch und kann erkennen, wie sich ihr Baby im Bauch bewegt und von innen tritt. "Und ich erwische mich dabei, wie ich gegen das 'Glas' klopfe, als wäre das ein Aquarium", witzelt Fata. Außerdem bittet sie ihren Nachwuchs: "Komm, mach mal was."

Ein Grund für Fatas große Vorfreude könnte sein, dass der Weg zum Wunschkind scheinbar recht steinig war. "So viele Versuche, der Besuch in der Kinderwunschklinik, so viel Panik durch Ärzte. Ich habe den Glauben daran nie aufgegeben, dass es irgendwann klappen wird, auch wenn so ziemlich alle Ärzte sagten, dass durch die Endometriose und meinen angeblich fehlenden Eisprung eine Schwangerschaft auf natürlichem Wege nicht klappen wird", offenbarte die 28-Jährige erst kürzlich.

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović und ihr Partner

Instagram / fata.hasanovic Model Fata Hasanović

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, Model

