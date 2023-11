"Zeit rennt": Fata Hasanović feiert drei Monate als Mutter

Für Fata Hasanović (28) vergeht die Zeit wohl etwas zu schnell! Die einstige Kandidatin von Heidi Klums (50) Castingformat Germany's Next Topmodel und ihr Partner Izi wurden im Sommer zum ersten Mal Eltern. Das in Dubai lebende Paar durfte Ende August erstmals seinen Sohn namens Malik in den Armen halten. Seit der Geburt sind inzwischen drei Monate vergangen – und dieses kleine Jubiläum feiert Fata mit einer niedlichen Liebeserklärung an ihren Sohnemann!

Auf ihrem Instagram-Profil schwärmt die Influencerin jetzt in den höchsten Tönen von den vergangenen Monaten. "Drei Monate sind es nun schon mit dir. Die Zeit rennt, das tut sie wirklich", schreibt Fata und scherzt zudem: "Jeden Morgen schenkst du mir ein Lächeln und eine volle Windel, aber Letzteres ignorieren wir mal." Dass ihr Schatz so viel lächelt, mache die Beauty sehr glücklich. "Ich vergesse dann wirklich alles um mich herum", betont sie.

In seinen ersten Monaten auf der Welt habe der kleine Malik schon so einige Meilensteine erreicht. Inzwischen könne er seinen Kopf beispielsweise schon "so viel stabiler" aufrecht halten. Außerdem könne er inzwischen schon mit seinen Händen greifen. "Zwar noch etwas unkontrolliert, aber wenn du es einmal gepackt hast, lässt du es schwer wieder los – so wie Mamis Haare zum Beispiel", lacht das Model.

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanvić und ihr Partner Izi, 2023

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović im Mai 2023

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović und ihr Sohn Malik im November 2023 in Dubai

