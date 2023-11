Isst sie zu viel? Fata Hasanović macht Hatern eine Ansage

Fata Hasanović (28) redet Klartext! Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin nimmt ihre Fans auf Social Media mit durch ihren Alltag. Dazu gehört unter anderem Sport und gutes Essen – von letzterem auch nicht allzu wenig. Immer wieder zeigt die Influencerin in ihrer Story teils üppige Portionen. Von manchen Followern muss sie dafür allerdings Kritik einstecken: Sie verstehen nicht, wie sie Sport machen und gleichzeitig so viel essen kann. Doch Fata schlägt nun zurück.

In ihrer Instagram-Story betont die Dubai-Auswanderin: "Ich würde mir vor allem für uns Mädels wünschen, dass wir uns nicht gezwungen sehen, nur weil wir zum Sport gehen, auch jeden Tag auf das Essen verzichten zu müssen, was wir lieben." Für viele sei Sport mit Abnehmen gleichgesetzt, doch manche gingen eben auch zum Sport, um beweglicher zu werden. "Ich persönlich denke schon über so viele Sachen im Leben nach und Essen ist etwas, was mich so glücklich macht und worüber ich nicht nachdenken will", stellt Fata klar.

Ihr Essverhalten werde die Mutter eines Sohnes daher nicht ändern: "Auch wenn ich fünf Stunden Tennis spiele, werde ich auch noch um 23 Uhr etwas essen – so bin ich und das gibt mir irgendwie Lebensqualität." Wichtig sei die Abwechslung und dass man sich stets in einem gesunden Rahmen bewege, aber nicht etwa, dass man jede Kalorie zähle.

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, Influencerin

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, Model

Instagram / fata Fata Hasanović, ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin

