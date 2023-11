Total happy! Fata Hasanović erstmals mit Baby Malik im Meer

Fata Hasanović (28) feiert einen kleinen Meilenstein! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Liebster Izi durften im Sommer ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen: Der kleine Sohnemann namens Malik machte das Glück der Dubai-Auswanderer Ende August perfekt. In den sozialen Medien lässt die Influencerin ihre Fans jetzt an einem weiteren tollen Moment im Leben ihres Kleinen teilhaben: Fata schwimmt das erste Mal mit ihrem Baby im Meer!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht Fata jetzt diesen niedlichen Schnappschuss, auf dem sie mit Malik im Meer planscht. Auf dem Foto trägt der Kleine ein putziges Outfit in knalligem Gelb. "Das erste Mal im Meer mit Malik", schwärmt die stolze Mama und fügt hinzu: "Ich bin so dankbar für jeden Tag am Strand mit meiner Familie."

Wie glücklich Fata seit der Geburt ihres kleinen Maliks ist, machte sie in den vergangenen Wochen bereits im Netz deutlich. Sie widmete ihrem Baby eine süße Liebeserklärung und schrieb: "Ich bin so stolz auf dich und du gibst mir so viel – dafür bin ich dir unendlich dankbar. Danke, dass du in mein Leben gekommen bist."

Anzeige

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović und ihr Partner Izi im April 2023

Anzeige

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, Influencerin

Anzeige

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de