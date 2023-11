So stylish kleidet sich Neu-Mama Fata Hasanović nach Geburt!

So stylish ist Fata Hasanović (28) schon kurz nach der Geburt! Vor drei Jahren war die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin mit ihrem Freund nach Dubai gezogen, wo das Paar Ende August sein erstes gemeinsames Kind bekam. Im Netz versorgt Fata ihre rund 500.000 Follower regelmäßig mit Bildern und Eindrücken aus ihrem bewegten Alltag zwischen Deutschland und der Wüstenmetropole. Auf Social Media teilt sie aber auch immer wieder Outfit-Inspirationen. Jetzt präsentiert Fata ihren Fans nur wenige Monate nach der Geburt ihre Mode-Must-haves!

In einem neuen Instagram-Reel zeigt Fata, dass sie ihre Figur wenige Monate nach der Geburt wieder gerne betont. Miniröcke, bauchfreie Jacken und Overknee-Stiefel nutzt sie, um ihre Figur gekonnt in Szene zu setzen! Bei einem der Looks kombiniert die Influencerin einen karierten, in Brauntönen gehaltenen Blazer mit einem Gürtel. Durch das Anlegen des Taillengürtels betont sie ihre schmale Körpermitte. Insgesamt trägt die frischgebackene Mama wohl gerne Creme- und Brauntöne.

Das Model zeigt ihren Fans damit, wie man aus wenigen Teilen mehrere unterschiedliche Herbst-Looks kreieren kann. Ihre Follower sind begeistert von den Looks. Ein Fan kommentiert: "Dein Sohn hat die hotteste Mama in Dubai!" Andere hingegen merken auch an, dass ihre Herbst-Looks vielleicht nicht so für den deutschen Herbst geeignet sind...

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, November 2023

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, November 2023

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, November 2023

