GNTM-Star Fata Hasanović erwartet zum ersten Mal ein Kind!

Tolle Neuigkeiten von Fata Hasanović (28)! Das Model versuchte im Jahr 2016 ihr Glück bei Germany's next Topmodel und schaffte es sogar bis ins Finale. Zum Sieg hat es nicht gereicht, doch noch immer steht sie gerne vor der Kamera und arbeitet unter anderem als erfolgreiche Influencerin. Nun teilt sie ganz besondere News mit ihren Fans: Fata erwartet zum ersten Mal ein Kind!

Auf Instagram postete die Dubai-Auswanderin niedliche Schnappschüsse mit ihrem Partner. Darauf hat Fata schon einen deutlichen Babybauch! In der Hand halten die zwei stolz ein Ultraschallbild ihres Babys. "Unser gemeinsames Kind erwartet uns bald. Aus dieser Liebe entstand das schönste Geschenk dieser Welt. Die Tränen laufen mein Gesicht herunter, während ich das schreibe", schwärmt Fata. Im August dürfen sich die beiden dann auf ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs freuen.

Der Weg zu ihrem Wunschkind war aber offenbar nicht einfach. "So viele Versuche, der Besuch in der Kinderwunschklinik, so viel Panik durch Ärzte. Ich habe den Glauben daran nie aufgegeben, dass es irgendwann klappen wird, auch wenn so ziemlich alle Ärzte sagten, dass durch die Endometriose und meinen angeblich fehlenden Eisprung, eine Schwangerschaft auf natürlichem Wege nicht klappen wird", erklärt die 28-Jährige ihre Reise.

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, ehemalige GNTM-Kandidatin

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović und ihr Partner

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

